Emergenza Coronavirus, l’annuncio: “Concluderemo il campionato”

Il prolungarsi dell’emergenza coronavirus tiene in scacco il mondo dello sport e del calcio. A livello europeo, si cerca di fronteggiare gli eventuali scenari che l’evolversi dell’epidemia potrà presentare. Le ipotesi di ripartenza, per provare a salvare l’attuale stagione, non mancano. Ci sarebbe la volontà di ricominciare per andare fino in fondo a campionati e coppe e da questo punto di vista un annuncio concreto arriva dalla Germania.

Coronavirus, Rummenigge e l’annuncio sulla Bundesliga

Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, in un’intervista ad ‘As’ ha chiarito le intenzioni della Bundesliga. “I 36 club sono d’accordo di concludere la stagione – ha spiegato – Ciò anche se si dovesse andare oltre il 30 giugno per motivi politici o di salute. L’Uefa ha deciso che le leghe nazionali hanno la priorità sulle coppe. Secondo me le critiche al Belgio per aver già chiuso la stagione sono state giuste”.

Rummenigge si è poi soffermato sugli aspetti burocratici della questione, specialmente relativi al calciomercato e alla situazione dei prestiti. Al Bayern in prestito ci sono Perisic e Coutinho, uno direttamente dall’Inter e l’altro obiettivo di mercato dei nerazzurri, più Odriozola. Ecco le dichiarazioni del numero uno dei bavaresi: “Il mercato dovrà essere adattato. Spetta alla Fifa trovare una soluzione, per assicurare che i giocatori possano concludere i campionati anche oltre il 30 giugno con i rispettivi club. Viceversa, si falserebbe la concorrenza”.

