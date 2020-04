Calciomercato Inter, tra rinnovo e super offerte | Le ultime su Lautaro

L’Inter non molla la presa su Lautaro ed offre il rinnovo di contratto: intanto dall’Inghilterra si aggiungono al Barcellona le offerte di Chelsea e City.

L’estate dell’Inter sarà molto lunga e il nome chiave intorno a cui ruoterà tutto il mercato dei nerazzurri è sempre Lautaro Martinez. L’argentino è uno dei giocatori più ambiti nel panorama internazionale: il Barcellona rimane il club che lo segue da più tempo, ma anche dalla Premier League l’interesse per il ‘Toro’ è in continua crescita. Marotta, però, potrebbe provare a convincere Lautaro a rimanere ancora in nerazzurro.

Calciomercato Inter, offerta di rinnovo per Lautaro | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe proposto a Lautaro Martinez il rinnovo di contratto con un adeguamento dello stipendio: 4 milioni di euro netti a stagione più bonus relativi alle prestazioni sportive. Un’offerta importante quella della ‘Beneamata’, ma che in ogni caso non raggiungerebbe le cifre proposte dal Barcellona: i catalani, infatti, garantirebbero al ‘Toro’ un ingaggio da 7 milioni di euro. Ad alzare la posta sull’attaccante argentino dell’Inter, però, sarebbero due club inglesi.

Come rivela da ‘Sport’, Chelsea e Manchester City sarebbero pronti a pagare l’intero importo della clausola rescissoria per Lautaro. Inoltre, i due club inglesi offrirebbero all’argentino un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione. L’offerta più ‘pesante’ sarebbe quella del City, che vorrebbe fare del ‘Toro’ l’erede del ‘Kun’ Aguero. Ma l’esclusione per due anni dalle coppe europee non gioca a favore di Guardiola. Nonostante l’ingresso delle inglesi, comunque, la proposta che sembra intrigare maggiormente Lautaro Martinez rimane quella del Barcellona: la possibilità di giocare insieme a Lionel Messi e la caratura mondiale del club catalano potrebbero essere due fattori decisivi.

Sono tutti pazzi per Lautaro: l’Inter ci prova con il rinnovo, mentre Manchester City e Chelsea inseguono il Barcellona per la corsa al ‘Toro’. La prossima estate sarà bollente a Milano!

