Milan, anticipo sull’Inter | L’affare arriva da Madrid

Militao potrebbe lasciare il Real in estate: il Milan può sfruttare l’occasione per portare in Italia il difensore brasiliano, seguito anche dall’Inter

Esperienza non soddisfacente per il momento al Real Madrid per Eder Militao. Il centrale brasiliano ha avuto poco spazio nello scacchiere di Zidane, malgrado l’importante investimento estivo dei ‘Blancos’ che hanno versato 50 milioni di euro nelle casse del Porto per portarlo in Spagna. Militato ha collezionato solo 13 presenze in tutte le competizioni, chiuso nel reparto difensivo dal duo titolare formato da Varane e Sergio Ramos.

Militao nelle poche volte in cui è stato impiegato non ha fornito le necessarie garanzie, con la dirigenza del Real che potrebbe già metterlo sul mercato la prossima estate. Le sirene per il 22enne difensore non mancano, ad iniziare dalla Premier League con il Tottenham in particolare pronto a recapitare un’offerta a Florentino Perez per portarlo alla corte di Mourinho.

Calciomercato Milan, occasione Militao: c’è il piano

Militao per la giusta proposta economica può lasciare il Real, con gli spagnoli che potrebbero comunque dare un’altra chance al giocatore cedendolo in prestito per farlo giocare con continuità e valutarne i progressi per un eventuale ritorno successivamente a Valdebebas. Una formula che potrebbe attirare pure l’interesse del Milan, alla ricerca di giovani profili ma già con una certa esperienza internazionale.

Militao avrebbe un posto da titolare fisso nello scacchiere del nuovo Milan, opportunità che potrebbe ingolosire il giocatore visto anche il blasone rappresentato dalla società rossonera nonostante le ultime deludenti stagioni. L’Ad Gazidis può pensare ad un un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 40 milioni di euro. Proposta che potrebbe convincere il Real Madrid, che per non perdere il controllo del brasiliano può valutare di aggiungere a sua volta un controriscatto nella trattativa con il Milan.

Il ‘Diavolo’ in questo scenario anticiperebbe anche i cugini dell’Inter, che potrebbero pensare a Militao in estate per sostituire il partente Godin.

G.M.