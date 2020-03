Calciomercato Milan, restyling in attacco | Bomber dalla Serie A

Potrebbe arrivare dal Napoli il prossimo centravanti del Milan che in estate dovrebbe registrare l’addio di Zlatan Ibrahimovic.

Nell’ultima campagna trasferimenti il Milan ha cambiato volto all’attacco con l’addio di Piatek in direzione Hertha Berlino e il ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha offerto sin qui ottime prestazioni che hanno consentito, soprattutto inizialmente, un cambio di passo alla compagine allenata da Stefano Pioli. Il destino del gigante di Malmo potrebbe però essere nuovamente lontano dal Milan dopo la partenza di Boban e le incertezze intorno al nome di Maldini, due nomi che hanno contribuito al suo ritorno in Italia. Per questo motivo la società rossonera dovrà per forza di cose iniziare a pensare anche ad un nuovo centravanti. Per tutte le ultime notizie di giornata relative al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpaccio a zero | Arriva la conferma dell’addio

Calciomercato Milan, Milik via da Napoli: rossoneri alla finestra

La ghiotta chance per il Milan potrebbe arrivare da Napoli, dove il futuro di Arek Milik appare sempre meno chiaro. Il rinnovo del polacco stenta infatti ad arrivare ed una partenza estiva non appare più così una chimera. A confermarlo anche il giornalista ‘Rai’, Ciro Venerato che intervistato da ‘Radio Sportiva’ ha delineato il quadro della situazione: “Da quello che so l’attaccante ha già comunicato al Napoli che non continuerà la sua avventura in azzurro. Con il rinnovo di Mertens non ha più il posto da titolare garantito. Futuro? Qualche squadra l’ha già cercato, ad esempio c’è stata qualche telefonata con l’Atletico Madrid, ma si è parlato anche di Milan”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, decisione presa | Sarà del Milan a titolo definitivo!

Anche il Milan quindi nella corsa a Milik, mentre il Napoli secondo l’esperto di mercato potrebbe andare su Jovic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, il colpo arriva dal Barcellona | Ma che concorrenza

Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Conferme su colpo ‘Galattico’