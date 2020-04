Calciomercato Inter e Napoli, intrigo Icardi | Maxi scambio in ballo

Possibile ritorno di fiamma del Napoli per l’attaccante cercato nella scorsa sessione estiva di mercato: sul piatto due top player partenopei

Nella prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe aprirsi un valzer di attaccanti. Il Napoli la scorsa estate tentò il grande colpo, cercando di assicurarsi Mauro Icardi, che poi lascio l’Inter per approdare al PSG. In caso di mancato riscatto da parte dei parigini, la società partenopea potrebbe tornare a considerare l’idea di acquistare il bomber argentino. Sul piatto due top player della squadra di Gattuso.

Calciomercato Inter e Napoli, possibile scambio per Icardi: due calciatori in scadenza come contropartite

Ha parlato oggi ai microfoni di ‘Sky Sport‘, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, il quale ha parlato anche di mercato, definendo Mauro Icardi un calciatore fuori budget. I partenopei però, avrebbero un piano per arrivare al bomber argentino. La società azzurra infatti, nel caso in cui il PSG non riscattasse l’attaccante, potrebbe avanzare all’Inter una proposta di scambio. Le due contropartite sarebbero Allan ed Arkadiusz Milik, con il polacco che starebbe discutendo il rinnovo con la società visto che il contratto avrebbe la scadenza nel 2021.

La proposta del Napoli al momento non sarebbe gradita dalla società nerazzurra, poiché l’Inter, a differenza del club partenopeo valuterebbe Allan meno di 30 milioni e la valutazione di Milik andrebbe a calare a causa della situazione contrattuale. Così la parte interista chiederebbe anche un conguaglio economico. Un’affare difficile ma non impossibile, che potrebbe risultare la via giusta per portare finalmente il bomber argentino alla corte di Rino Gattuso.

