Calciomercato Inter e Milan, occhi in Belgio | Sfida alle big d’Europa

Grande protagonista con la maglia del Gent, Jonathan David è nel mirino di tantissimi club. Milan e Inter sfidano Ancelotti e le grandi d’Europa.

Con i suoi gol ha trascinato il Gent al secondo posto in classifica nel campionato belga, ma il futuro di Jonathan David sembra destinato a cambiare. Tanti top club europei hanno infatti messo nel mirino l’attaccante classe 2000 nato a New York, di origini haitiane, ma nazionale canadese.

Calciomercato Inter e Milan, occhi su David

23 gol segnati tra campionato e coppe in 40 partite stagionali. Non male per un ragazzo che ha compiuto 20 anni a gennaio. Il bottino di Jonathan David è decisamente di tutto rispetto e tanti club hanno messo gli occhi addosso al giovane attaccante, astro nascente del calcio canadese.

L’Inter lo avrebbe monitorato più volte nel corso della stagione, ma anche il Milan, riferisce ‘Tuttosport’, sarebbe sulle tracce del classe 2000, che rientra a pieno nei parametri che Gazidis intende imporre nell’ambiente rossonero.

Calciomercato Inter e Milan, quanti ostacoli per David

Le prove positive offerte dal canadese non sono però passate inosservate. Stando a quanto riporta il ‘Daily Star’, sia l’Everton che l’Arsenal sarebbero infatti interessati a David. Ancelotti è rimasto colpito dalle capacità del giovane attaccante, che ha sorpreso pure Barcellona e Bayern Monaco.

I catalani sembrano intenzionati a fare sul serio per il ragazzo classe 2000, mentre i tedeschi vorrebbero riformare il duo della nazionale canadese con l’amico e connazionale Alphonso Davies.

