Coronavirus | Campionato interrotto, Ceferin: “Fuori dalle Coppe!”

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha commentato la decisione della federazione belga di interrompere il campionato: rischiano sanzioni pesanti.

La decisione della Pro League belga di interrompere il campionato in questo momento non è stata gradita dall’UEFA. Il presidente Aleksander Ceferin ha rilasciato ai microfoni della ‘ZDF’ delle dichiarazioni molto forti: “Non ritengo che sia la mossa giusta, non si può chiedere aiuto e poi decidere da soli. Il Belgio e tutti i paesi che stanno valutando di non finire i rispettivi campionati rischiano di non partecipare alle prossime coppe europee”. L’avviso di Ceferin arriva forte e chiaro.

Coronavirus, Ceferin avvisa: “Chi interrompe i campionati, fuori dalle coppe”

La UEFA ha voluto ribadire in maniera forte la propria importanza: nessuna lega nazionale deve prendere decisioni così importanti senza consultare il massimo organo calcistico europeo. Il presidente dell’UEFA Ceferin, dopo aver avvisato la Pro League belga, ha parlato anche delle competizioni europee: “Senza tifosi non è la stessa cosa, ma è meglio giocare con gli spalti vuoti piuttosto che non giocare proprio. Le coppe si giocheranno probabilmente a luglio o agosto, mentre non continueremo a settembre e ottobre”. La UEFA, pur non potendo prendere ancora decisioni ufficiali, ha comunque le idee chiare.

