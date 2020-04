Calciomercato Juventus, Higuain verso il ritorno in patria: quanti regali ai bianconeri

Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla Juventus: tanti club sulle sue tracce, ma spunta una proposta davvero interessante per i bianconeri

Gonzalo Higuain è da sempre molto legato alla sua famiglia che vive tuttora in Argentina. Così l’attaccante della Juventus potrebbe così pensare all’addio al club bianconero per ritornare anche a giocare in Sudamerica ricordando gli inizi della sua entusiasmante carriera.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Higuain

Il suo profilo sarebbe entrato nuovamente del mirino del River Plate, club che l’ha lanciato nel calcio che conta. Da parte sua c’è la voglia di ritornare a casa proprio come ha fatto Carlos Tevez con la firma al Boca Juniors. Così El Pipita potrebbe imitare il percorso a ritroso de “L’Apache”, nuovamente idolo della Bombonera. Dal canto suo la Juventus sarebbe fiduciosa con la sua cessione perché si alleggerirebbe dell’ingaggio dell’argentino e non solo. Inoltre, sul tavolo per un suo possibile sostituto ci sarebbero tanti sogni nel cassetto: da Harry Kane a Mauro Icardi passando per Gabriel Jesus e Timo Werner. Dunque il Pipita aprirebbe la strada al bomber del futuro.

Nella trattativa per la cessione di Higuain il club bianconero potrebbe pensare anche ad inserire possibili opzioni per giovani interessanti del River come Gonzalo Montiel, il centrocampista Santiago Sosa, l’attaccante Julian Alvarez. Nel mirino anche il difensore Lucas Martinez Quarta e la punta Federico Girotti, già seguiti da Inter e Torino.

Il futuro di Higuain resta in bilico con la possibilità di ritrovare nuove emozioni in Argentina tornando dalla sua famiglia dopo una carriera in Europa da applausi.

