Calciomercato Inter, Lautaro addio | Il sostituto arriva da Guardiola!

In casa Inter si lavora per trovare il possibile sostituto di Lautaro Martinez in attacco: occhi sul bomber della Premier League

Per l‘Inter la prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe dipendere molto da Lautaro Martinez. Il numero dieci nerazzurro è molto richiesto dai top club europei, in particolare dal Barcellona, che sembrerebbe disposto a tutto pur di assicurarsi l’attaccante argentino. Per un argentino che parte ce n’è uno che arriva, infatti Beppe Marotta avrebbe puntato il bomber albiceleste per la fase offensiva della prossima stagione.

Calciomercato Inter, occhi in Premier League: idea Aguero per il dopo Lautaro

Nell’ottima stagione della prima Inter targata Antonio Conte, uno dei giocatori che ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni in campo è stato sicuramente Lautaro Martinez. Il numero dieci interista con 13 gol in 25 partite, ha suscitato l’interesse di molti club europei, tra cui il Barcellona che vorrebbe fare dell’attaccante argentino il nuovo numero nove blaugrana. Nel caso in cui Lautaro dovesse accettare la corte catalana, la società nerazzurra avrebbe messo nel mirino un altro argentino. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, infatti, starebbe pensando a Sergio Aguero, bomber del Manchester City. Il prezzo del dieci di Pep Guardiola si aggirerebbe intorno ai 65 milioni, anche se vista la situazione contrattuale in scadenza nel 2021, la valutazione potrebbe scendere.

L’ingaggio però potrebbe essere il nodo cruciale dell’operazione, poichè ‘el kun‘ a Manchester percepisce circa 14.5 milioni a stagione, tre milioni in più di Lukaku, calciatore più pagato in nerazzurro. Vedremo quali saranno le mosse della società interista per assicurarsi il sostituto del ‘toro’.

