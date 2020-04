Calciomercato, la Juve ha deciso: Ronaldo è in vendita. Quattro opzioni per CR7

Calciomercato, la Juve ha deciso: Ronaldo è in vendita. Quattro opzioni per...

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto: per il campione portoghese si aprono diversi scenari



Sarà un’estate davvero complicata in casa Juventus a causa dell’emergenza Coronavirus. Dal taglio degli stipendi alla possibilità ripresa della Serie A con un occhio sempre vigile al fronte calciomercato. La situazione intorno a Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico con il campione portoghese pronto anche a dire addio al club bianconero per una nuova avventura della sua avvincente carriera. Anche perché la Juventus, vista l’emergenza coronavirus, non potrà permettersi il maxi-ingaggio del portoghese e avrebbe quindi deciso di lasciarlo andare.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno al Real Madrid per Cristiano Ronaldo

Come svelato dal portale ‘Don Balon’ la valutazione di Cristiano Ronaldo si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro con un contratto fino a giugno 2020. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club europei e non con succose offerte dalla Cina e dalla MLS: il suo desiderio, però, resta anche quello di tornare a Manchester o al Real Madrid.

Sia il Real Madrid che il Manchester United sarebbero davvero felici nell’accogliere nuovamente Cristiano Ronaldo. I Red Devils vorrebbero così tornare ad essere protagonisti in Premier con innesti di prima fascia e Cr7 fa parte di questa lista. Il presidente degli spagnoli, Florentino Perez, da un lato sarebbe entusiasta, dall’altro non è così convinto di acquistare un giocatore che si avvia verso la fine della carriera. Quando si parla del club madrileno, però, non è mai detta l’ultima parola. Il suo ritorno è ancora possibile.

Tutto girerà intorno al futuro della stella portoghese, che potrebbe anche dire addio alla Juventus al termine della stagione.

