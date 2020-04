Coronavirus, Juventus in fuga | Anche Szczesny torna in Polonia

In casa Juventus un altro calciatore lascia Torino per raggiungere la propria famiglia e vivere con loro la quarantena per il Coronavirus

La quarantena dovuta alla diffusione del Coronavirus in Italia, ha costretto molti giocatori a stare lontani dalle proprie famiglie. Così in casa Juventus, dopo Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira, Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, che nelle scorse settimane hanno lasciato il paese per ricongiungimento familiare. Anche Wojciech Szczesny , la sera di martedì ha deciso di lasciare Torino per andare in Polonia e ricongiungersi alla propria famiglia, affrontando il viaggio in macchina, come dichiarato dalla moglie ai media locali, sottolineando la felicità del figlio Liam.

Diventano otto quindi i calciatori che hanno lasciato le loro abitazioni di Torino per tornare nelle proprie patrie e vivere la quarantena in famiglia. L’estremo difensore bianconero nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere annoiato e solo a Torino da due settimane, visto che la famiglia era già tornata in Polonia. Così anche lui ha seguito le orme dei compagni ed ha voluto ricongiungersi a loro. Al suo arrivo naturalmente dovrà rimanere per altri quattordici giorni in quarantena, ciò significa che nel caso in cui dovessero ripartire gli allenamenti dal 14 aprile, il portiere rischierebbe di non poter partecipare sin da subito.

