Calciomercato Inter, ‘assist’ Allegri | Marotta fiuta il clamoroso affare

Massimiliano Allegri sembrerebbe pronto a tornare ad allenare, questa in volta in Premier League: il ritorno dell’allenatore potrebbe favorire l’Inter

Il mondo intero continua a lottare contro il nemico silenzioso che ha sconvolto la quotidianità di tutti, il Coronavirus. Con i campionati fermi, il mondo del calcio inizia a pianificare i colpi di mercato per la prossima stagione. Dopo un anno di pausa Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare, iniziando una nuova avventura in Premier League. La decisione dell’allenatore ex Juventus potrebbe aprire un’opportunità di mercato favorevole per l’Inter. Marotta pronto a sfruttare l’occasione.

Calciomercato Inter, Allegri torna ad allenare in Premier: Icardi può seguirlo

In casa Inter, oltre a pianificare le mosse in entrata per la prossima finestra estiva di calciomercato, bisogna anche pensare alle uscite. Il riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG, sembrerebbe abbastanza difficile al momento, così come difficilmente l’attaccante argentino resterà a Milano. Secondo quanto riportato da ‘Interlive‘, la nuova destinazione per Mauro Icardi potrebbe essere la stessa di Massimiliano Allegri in Premier League, il Newcastle. Infatti i ‘magpies‘ sarebbero vicini a passare le redini del club ad Al-Rumayyan, ventesimo uomo più ricco al mondo. Per portare la sua squadra a fare il salto di qualità, il nuovo proprietario del club inglese vorrebbe sulla panchina della sua squadra proprio Massimiliano Allegri. Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, avrebbe captato l’occasione, proponendo l’attaccante argentino alla squadra del nord dell’Inghilterra ed evitando la cessione alla squadra rivale, la Juventus.

I buoni rapporti con la società inglese, testimoniati dal prestito di Lazaro, potrebbero portare ad Allegri il bomber, vecchio pallino dell’allenatore. Importante per gli sviluppi della trattativa sarà anche la volontà del calciatore, che insieme alla moglie Wanda Nara sembrerebbero preferire ancora il ritorno in Italia.

