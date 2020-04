Milan, Romagnoli tra rinnovo e addio | Spunta destinazione clamorosa

Il futuro del capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è sempre molto incerto: la società rossonera starebbe pensando a cautelarsi in caso di addio

Alessio Romagnoli starebbe pensando in questi giorni al suo futuro. Il dubbio sul possibile rinnovo con il Milan e la possibilità di una nuova avventura all’età di 25 anni è sempre molto presente. Il capitano dovrà così prendere in tempi brevi la sua decisione definitiva per far programmare la stagione ad Ivan Gazidis.

Calciomercato Milan, Romagnoli-Lazio: contatti

Come svelato dal quotidiano Tuttosport sulle tracce del difensore romano ci sarebbe la Lazio, che è da sempre la sua squadra del cuore. Divenuto grande nel settore giovanile della Roma, il centrale rossonero è un sostenitore dei colori biancocelesti. Tra il club e l’agente Mino Raiola ci sarebbe stato un contatto interlocutorio: la voglia di giocare la Champions League è davvero tanta.

Se il Milan dovesse perdere anche Alessio Romagnoli, come riportato da Tuttosport, il club rossonero avrebbe messo nel mirino alcuni centrali di prospettiva come Kristoffer Ajer, 21enne norvegese titolare inamovibile del Celtic. L’altro profilo seguito è quello di Evan N’Dicka, 20enne del Francoforte, società tedesca dagli ottavi rapporti. Infine, l’ultimo nome è quello di Boubacar Kamara, titolare per la seconda stagione consecutiva nel Marsiglia all’età di 20 anni.

