Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva | L’annuncio del brasiliano

Il difensore brasiliano Thiago Silva andrà in scadenza di contratto a giugno con il PSG ed è stato spesso accostato al Milan. L’ex rossonero ha però lanciato un altro messaggio.

In inverno i tifosi del Milan hanno riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe peraltro lasciare già in estate, ed in futuro sognano di ritrovare anche Thiago Silva, ministro della difesa della squadra condotta da Allegri allo scudetto. Il forte centrale brasiliano si accasò infatti proprio insieme allo svedese al PSG nell’ormai lontano 2012. Otto anni di successi in Francia per il classe 1984 di Rio de Janeiro, spesso accostato ad un clamoroso rientro al Milan, soprattutto ora che il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione. Dopo il 30 giugno sarà dunque tempo di trovare una nuova squadra per Thiago Silva, che però potrebbe alimentare i sogni di un’altra sua vecchia conoscenza, ‘tradendo’ quindi i tifosi rossoneri. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, il desiderio di Thiago Silva: nostalgia brasiliana

Nel corso degli anni il Milan non è mai più riuscito a sostituire Thiago Silva nel cuore dei tifosi, ed anche la prossima estate potrebbero raccogliere una nuova delusione. Il centrale del PSG infatti in una conversazione con l’ex giocatore e commentatore Caio Ribeiro, in diretta Twitter, ha parlato di un possibile ritorno al Fluminense, squadra da cui proprio i rossoneri lo portarono in Serie A.

Thiago ha ammesso il desiderio di fare ritorno al ‘Tricolor Carioca’ in segno di gratitudine per quanto fatto per lui in passato: “Ho il sogno (di tornare) perché in uno dei momenti più difficili della mia vita (era stato vittima di tubercolosi, ndr), il Fluminense mi ha aperto le porte. Sono molto grato, e questa gratitudine è al di sopra di tutto. Non so quando, ma sto pensando di tornare e indossare di nuovo questa maglia”.

