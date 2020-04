Calciomercato Milan, Paqueta verso l’addio | L’ex Inter come rimpiazzo

Le ultime di calciomercato Milan si soffermano su Paqueta e il suo probabile addio. Il sostituto del brasiliano potrebbe essere l’ex Inter ora in Spagna

Lucas Paqueta dovrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato, che a causa dell’emergenza coronavirus non si sa ancora quando possa cominciare. Il trequartista brasiliano sembra aver rotto definitivamente col club rossonero ed è stato vicino alla partenza già nella scorsa finestra invernale. Per lui potrebbero tornare a farsi sotto il Paris Saint-Germain, a patto che Leonardo rimanga Ds dei parigini e la Fiorentina. La società di Elliott potrebbe però utilizzarlo anche come pedina di scambio, magari col Benfica per ottenere uno sconto su Florentino, etichettato come ‘nuovo Pogba’.

Calciomercato Milan, via Paqueta: occhio all’ex Inter come sostituto

L’ex Flamengo potrebbe anche partire in prestito con diritto di riscatto, considerato che per il Milan sarebbe estremamente complicato intascare sui 30 milioni di euro e realizzare una plusvalenza. Chi al suo posto? Anche se va ancora capito da chi sarà composta, visto che è quasi impossibile la permanenza di Maldini e molto incerta quella di Massara, la dirigenza milanista potrebbe pensare a un altro brasiliano: ovvero a Rafael Alcantara do Nascimento, noto semplicemente come Rafinha. Il 27enne pare essersi ripreso del tutto dall’ennesimo grave infortunio, al Celta ha disputato una discreta stagione ma in Spagna dicono che non ci sarà il riscatto e che dunque farà ritorno al Barcellona. Il club blaugrana starebbe pensando di provare a inserirlo nell’affare Lautaro Martinez. Difficile credere che l’Inter possa dire sì al ricongiungimento con Rafinha, il profilo non è proprio da calcio di Conte, per questo il Milan avrebbe ottime chance di portarselo a casa.

Rafinha non necessiterebbe di un periodo d’ambientamento visto che ha già giocato in Serie A con la maglia dei cugini nerazzurri. Il Milan potrebbe tentare l’acquisto in prestito con opzione d’acquisto fissata anche a meno dei 17 milioni di euro che il Celta dovrebbe tirare fuori per far suo a titolo definitivo il cartellino del classe ’92.

