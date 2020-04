Calciomercato Juventus, futuro Higuain | La smentita del papà

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre molto incerto. L’attaccante della Juventus potrebbe anche dire addio al club bianconero: il padre dice la verità

La carriera di Gonzalo Higuain è stata entusiasmante. Dal Sudamerica al salto di qualità in Europa con le maglie di Real, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea. L’attaccante argentino potrebbe così terminare la sua carriera con il ritorno proprio al River Plate, club che l’ha lanciato nel calcio che conta. Nelle ultime settimane ha preso quota un possibile ritorno in Argentina de “El Pipita”.

Calciomercato Juventus, Higuain non lascia i bianconeri

Ai microfoni di Goal è intervenuto il padre del centravanti argentino, Jorge Higuain, che ha svelato: “Per il momento non può tornare al River Plate. Ha ancora un anno di contratto”. Sì, perché il legame di Gonzalo con il club bianconero terminerà a giugno 2021 e così il suo obiettivo resta quello di continuare con la Juventus.

Poi ci sarà il ritorno in Argentina per terminare la sua luccicante carriera vicino alla sua famiglia, da sempre legato in maniera viscerale. Gonzalo Higuain vuole lasciare l’ultimo segno in Europa prima dell’addio definitivo alla Juventus. Il sogno si chiama ancora una volta Champions League.

Gonzalo Higuain potrebbe così lasciare la Juventus al termine della prossima stagione. Ancora pochi mesi, poi ci sarà l’addio definitivo.

