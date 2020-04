Calciomercato Juventus, niente cessione | Raiola blocca tutto!

Calciomercato Juventus, ultimi sviluppi sulle trattative in casa bianconera: arriva il veto di Raiola, che blocca l’affare

Juventus molto attiva sul calciomercato in vista della prossima stagione. I bianconeri vogliono farsi trovare pronti nel corso della sessione di trattative, in attesa di capire con quali tempi e modalità si svolgerà successivamente all’emergenza coronavirus. Il CFO Paratici, a prescindere dagli sviluppi e dalle condizioni economiche mutate in cui la finestra potrebbe svolgersi, intende rinforzare adeguatamente la rosa per la prossima stagione. Restano nel mirino veri e propri ‘pallini’ dei campioni d’Italia, su tutti Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: la decisione di Raiola

Il francese è un obiettivo di vecchia data e i tempi sembrano maturi per un suo addio al Manchester United. Potrebbe essere la volta buona che il ‘PogBack’ si concretizzi, non mancano ipotesi su come la trattativa potrebbe andare in porto. Il ‘Corriere dello Sport’ in edicola quest’oggi rilancia l’ipotesi già ventilata in Inghilterra qualche giorno fa, con i Red Devils a proporre un’operazione che coinvolga de Ligt, obiettivo primario per la difesa. Ma è difficile che tutte le parti in causa concordino.

Mino Raiola, come Pogba, non è più in grandi rapporti con il club britannico. Vuole portarlo via da Old Trafford e non sembrerebbe intenzionato a portarvi un altro suo assistito. Anche la Juventus dal canto suo ad oggi non vorrebbe cedere de Ligt, sebbene non manchino pretendenti per l’olandese, tra cui Barcellona e Real Madrid. A proposito dei ‘Blancos’, proprio con loro proseguirà il testa a testa proprio per Pogba, in un colossale intreccio di mercato che potrebbe non risparmiare colpi di scena.

