Juventus, finisce sul mercato | Torna di moda un big del Barcellona

La Juventus avrebbe messo come obiettivo quello di rinforzare la fascia mancina: possibile nuova strategia per il top player

Non si ferma il lavoro della Juventus in sede di mercato. Il club bianconero sarebbe pronto per nuovi acquisti davvero avvincenti in vista della prossima stagione per confermarsi la protagonista assoluta sia in campo italiano che in quello europeo.

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Jordi Alba

Come svelato dal portale spagnolo ‘dondiario.com’, ci sarebbe stata una rottura tra il Barcellona e l’esperto terzino sinistro, Jordi Alba, il quale viene ‘accusato’ di aver calato vistosamente il suo rendimento nell’ultima stagione in maglia blaugrana. E così il presidente Josep Maria Bartomeu avrebbe deciso di metterlo sul mercato e di cederlo a fronte di un’offerta importante. Lo stesso club catalano avrebbe già messo nel mirino il suo sostituto: si tratta del giovane laterale Emerson Royal di appena 21 anni, ora al Betis, ma di proprietà proprio del Barcellona.

Inoltre, anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez sarebbe pronto a rientrare nella corsa per il terzino spagnolo come possibile sostituto di Marcelo, sempre pronto a dire addio al club capitolino. La Juventus continua a monitorare con attenzione ciò che succederà nelle prossime settimane.

Jordi Alba è uno dei primi nomi della lista di Paratici per rinforzare la fascia mancina della Juventus.

