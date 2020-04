Calciomercato Napoli, sfida all’Inter | Contatti avviati

De Laurentiis non si accontenta dei miglioramenti del suo Napoli e prepara un grande mercato: anche gli azzurri sul giocatore in uscita dal Barcellona.

Il Napoli che si è dovuto fermare per la sospensione della Serie A era una delle squadre più in forma del campionato. L’avvicendamento in panchina fra Gattuso ed Ancelotti ha giovato a tutti: ambiente e giocatori. Con il tecnico calabrese il Napoli è tornato a macinare punti e calciatori come Mertens e Fabian Ruiz hanno ritrovato lo smalto migliore. A gennaio, poi, De Laurentiis ha rinforzato la squadra con innesti di qualità come Demme e Lobotka ed in estate potrebbe alzare la posta.

Calciomercato Napoli, piace Junior Firpo sulla fascia | Contatti avviati

Dopo aver ritrovato un’identità forte a gennaio, l’obiettivo del Napoli in estate è quello di rinforzare sensibilmente la rosa a disposizione di Gattuso. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ gli azzurri sarebbero sulle tracce di Junior Firpo. L’esterno spagnolo classe ’96 ha deluso in blaugrana e sembra destinato a lasciare Barcellona in estate.

Il Napoli, però, non è l’unica società italiana ad aver messo gli occhi su Junior Firpo: sul terzino blaugrana c’è anche la concorrenza dell’Inter. Il club campano si è inserito con decisione sul Junior Firpo, tanto che il diesse Giuntoli avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. La richiesta dei blaugrana per lo spagnolo è di 20 milioni di euro.

Il Napoli rompe gli indugi e lancia la sfida all’Inter su Junior Firpo!

