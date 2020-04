Calciomercato Milan, Gazidis a caccia di esperienza a Barcellona | L’idea

Il Milan bussa alla porta del Barcellona: anche i rossoneri si uniscono ad Inter e Juventus alla corsa al centrocampista blaugrana.

Il Milan disegnato da Gazidis per il futuro ha come prerogativa quella di acquistare giovani di grande prospettive. Ed è proprio in questo verso che gli uomini di mercato rossoneri stanno battendo il mercato, cercando le migliori occasioni presenti. Costruire una squadra composta solamente da giovani di belle speranze, però, aumenta in maniera esponenziale le possibilità di fallimento. Già l’anno scorso, infatti, Maldini aveva consigliato di iniettare le giuste dosi di esperienza nella rosa del Milan: inascoltato in estate, il consiglio dell’ex capitano rossonero è stato seguito a gennaio con gli acquisti di Ibrahimovic e Kjaer. Nella prossima finestra di mercato il ‘Diavolo’ potrebbe portare a Milano un’altra dose di esperienza, questa volta a centrocampo.

Calciomercato Milan, sogno Rakitic | ‘Diavolo’ a caccia di esperienza

Gli innesti di Ibrahimovic e Kjaer a gennaio hanno dato maggiore stabilità, rispettivamente, all’attacco e alla difesa del Milan. In estate i rossoneri potrebbero decidere di affiancare anche ai giovani centrocampisti presenti in rosa un calciatore di esperienza. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Milan potrebbe tentare l’assalto ad Ivan Rakitic nella prossima finestra di mercato.

Il centrocampista croato è ormai in uscita da Barcellona e l’interesse per il vice-campione del mondo è altissimo. Oltre al Milan, appunto, anche Inter, Atletico Madrid e Siviglia partecipano alla corsa per Rakitic. La volontà del centrocampista blaugrana, espressa a più riprese, sarebbe quella di ritornare in Andalusia, ma Monchi potrebbe non riuscire a disporre dei fondi necessari per accontentare il Barcellona. E, così, il Milan sarebbe intenzionato ad offrire un contratto pluriennale a 3 milioni netti a stagione a Rakitic.

Il destino di Rakitic potrebbe essere in Serie A: niente Inter e Juventus, però, sul croato ci sarebbe il Milan!

