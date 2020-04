Calciomercato, Inter e Juve sperano | Ultimatum di Messi!

Calciomercato, il sogno Messi per Inter e Juventus è possibile: il fuoriclasse argentino lancia un ultimatum ed è pronto a cambiare maglia

Al termine dell’emergenza coronavirus, potremmo assistere ad un mondo del calcio un po’ diverso rispetto a come lo abbiamo lasciato. Per salvare la regolarità di campionati e coppe, anche in prospettiva futura, potrebbero essere vagliate molte formule inedite. Anche il calciomercato potrebbe vivere su dinamiche rinnovate. E soprattutto, potrebbe riservare colpi di scena a dir poco clamorosi, al via della nuova stagione.

Calciomercato, Messi in Serie A: Juventus e Inter sperano

Uno dei giocatori con il futuro in bilico è sicuramente Lionel Messi. Fino a poco tempo fa, il fatto che il suo contratto fosse in scadenza nel 2021 con il Barcellona non avrebbe avuto grande rilevanza. Si faceva fatica ad immaginare la ‘Pulce’ lontano dal Camp Nou e si credeva che un accordo sarebbe stato trovato presto o tardi. Ma è cambiato tutto con l’esplosione della grana relativa al presidente Bartomeu e alle campagne social per screditare i giocatori più rappresentativi, operata da una società pagata proprio dal numero uno blaugrana. Il quale si è giustificato affermando di esserne all’oscuro e sta cercando di ricomporre i rapporti, ma ormai il danno pare essere fatto.

Il numero 10, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di ricucire il rapporto e avrebbe già lanciato una sorta di ultimatum all’ambiente catalano. Se Bartomeu resta in sella, insomma, lui andrà via. Una notizia che fa sperare Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri hanno messo gli occhi sul fuoriclasse argentino e sognano di portarlo in Serie A. L’affare resta molto difficile, ma non è più impossibile, il rapporto tra Messi e il Barcellona non è mai stato più in crisi.

