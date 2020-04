Calciomercato Inter, salta l’accordo | Addio Lautaro!

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro Martinez sempre più in bilico: l’addio dell’argentino ai nerazzurri è vicino, le ultime

Con il calcio giocato ben lontano dal riprendere, e chissà se potrà in questa stagione, sono i rumours di calciomercato ad alimentare la discussione. Numerose le trattative ‘calde’ che animeranno la sessione estiva, che potrebbe avere anche una durata dilazionata nel tempo, a seconda delle risultanze dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Una delle trattative che sicuramente segnerà il mercato è quella che potrebbe vedere Lautaro Martinez al Barcellona. L’attaccante dell’Inter è da tempo nel mirino dei blaugrana e potrebbe essere arrivato il momento di svolta.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso il Barcellona

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, infatti, l’addio del ‘Toro’ ai nerazzurri sarebbe ormai vicinissimo. I colleghi iberici sostengono che le probabilità di un rinnovo di contratto del giocatore – con annessa eliminazione della clausola rescissoria – con il club milanese siano praticamente nulle. Pur essendoci ottimi rapporti tra Lautaro e l’Inter, l’ultima offerta per il rinnovo di contratto si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di euro di ingaggio a stagione.

Una proposta molto lontana da quello che gli possono offrire in Spagna o in Inghilterra. Il suo agente Beto Yaque avrebbe già chiarito all’Inter che a queste condizioni la partenza sarà inevitabile. A questo punto, il Barcellona attende che Lautaro si esponga, dichiarando apertamente la sua preferenza per i blaugrana per indirizzare la trattativa. La concorrenza dei club di Premier League e soprattutto del Manchester City è viva, ma con una presa di posizione netta del giocatore i catalani sferrerebbero l’assalto, pagando la clausola da 111 milioni di euro.

