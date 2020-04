Calciomercato Inter, addio in attacco | Può raggiungere Higuain!

Il riscatto di Alexis Sanchez da parte dell’Inter sembrerebbe ormai molto difficile: allo United arrivano offerte per il cileno anche dal Sud America

Nel grande mercato estivo della scorsa estate effettuato dall’Inter, a Milano arrivò anche Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United. Il cileno non è riuscito a rispettare le attese, anche a causa di alcuni infortuni. Questo a portato la società nerazzurra a non procedere al riscatto del calciatore. Così allo United iniziano già ad arrivare le prime offerte per acquistare l’attaccante. Anche in Sud America si punta il cileno, dove potrebbe raggiungere Gonzalo Higuain.

Calciomercato Inter, futuro Sanchez: spunta l’interesse del River Plate

La prima grande stagione della sua carriera Alexis Sanchez la giocò con la maglia del River Plate, ben 13 anni dopo il cileno potrebbe tornare ad indossarla. Infatti il riscatto da parte dell‘Inter sembrerebbe ormai lontanissimo, così il calciatore dovrebbe tornare al Manchester United in estate. Molte squadre sembrerebbero farsi avanti per l’attaccante, l’ultima, secondo il sito ‘Fichajes.net‘, sarebbe proprio il River Plate. La prestigiosa squadra argentina starebbe sondando il terreno per il ritorno del ‘wonder boy’.

Tornando in Argentina, Sanchez potrebbe trovare anche Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che il club sudamericano vorrebbe riportare in patria. Si prospetta la possibilità dunque di vedere giocare insieme per la prima volta due grandi attaccanti che sembrerebbero aver dato ormai tutto al calcio italiano.

