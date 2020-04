Calciomercato Inter, dalla Spagna sicuri | Vidal vuole solo un club

L’Inter continua a sondare il terreno per l’acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona: dalla Spagna sono sicuri, il cileno ha scelto il suo futuro

A differenza dei campionati, il calciomercato non si ferma mai. In casa Inter si iniziano a delineare i piani per la prossima sessioni estiva di calciomercato. Uno degli obiettivi sulla lista di Beppe Marotta sarebbe Arturo Vidal, centrocampista che il Barcellona penserebbe di offrire nella trattativa per Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, il centrocampista cileno avrebbe deciso che lascerà la squadra catalana solo per approdare nella Milano nerazzurra. L’ex Juventus infatti, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli in Europa, così avrebbe rifiutato le offerte arrivate dalla Cina. Un importante indizio di mercato che avvicina il centrocampista al ritorno in Serie A, ritrovando in panchina il suo ex allenatore, Antonio Conte.

