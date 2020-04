Calciomercato Juventus, poker di nomi per il PSG | Effetto domino

Non si scende in campo da ormai un mese ma le società studiano le prossime mosse di mercato. La Juventus è pronta alla mega trattativa con il PSG

Nonostante nell’ultimo mese abbia trovato meno spazio del solito, quella di Mauro Icardi con la maglia del PSG può essere considerata una stagione positiva. L’argentino ha avuto per tutta la stagione una dura lotta con Edinson Cavani, che soprattutto nelle settimane prima della sosta forzata ha avuto più spazio.

Icardi ha totalizzato 31 presenze tra tutte le competizioni ed è andato in gol per ben 20 volte. L’Inter non ha minimamente voglia di riavere in squadra il classe 1993 in quanto non entra nei piani di Antonio Conte e la società spera in un riscatto del PSG che sborserebbe così 70 milioni di euro. Il club francese valuterà il da farsi in queste settimane, mentre la Juventus continua a pressare il bomber argentino.

Calciomercato Juventus, Icardi può ancora arrivare: il PSG tenta lo scambio con un big

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate si potrebbe creare un puzzle di scambi tra diversi top player e squadre importanti di Europa. Il PSG sembrerebbe vicino al riscatto di Mauro Icardi e potrebbe sacrificarlo per effettuare uno scambio con la Juventus.

Leonardo starebbe tenendo d’occhio quattro bianconeri in particolare: si tratta di Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Douglas Costa e anche Alex Sandro. Quest’ultimo è valutato circa 50 milioni e in caso di addio aprirebbe le porte ad un’altra trattativa. Per rimpiazzarlo, infatti, Fabio Paratici potrebbe andare alla ricerca di Emerson Palmieri, obiettivo anche dell’Inter.

Si prevede un’estate di fuoco sotto il punto di vista degli scambi, visto che la crisi del coronavirus potrebbe portare a una riduzione di trattative con in ballo solo i soldi.

