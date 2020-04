Calciomercato Milan, triplo addio | Annuncio in diretta tv

Sarà un’altra estate molto calda per il Milan, che in mancanza di Champions League sembrerebbe propensa ad attuare un nuovo ridimensionamento

Non è stata un’annata facile quella del Milan, costretta ad abbandonare ancora una volta in anticipo i sogni riguardo la partecipazione in Champions League. L’Atalanta è ormai distaccata di 12 punti con una gara in meno e appare difficile una rimonta in caso di ripresa del campionato.

La compagine rossonera ha compromesso la sua stagione già all’inizio, con la partenza errata che ha portato a troppi passi falsi. Nelle prime settimane del 2020 c’è stato un miglioramento, grazie anche all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma ciò non è bastato per tenere il passo dei bergamaschi. Ora la società pensa al futuro e potrebbe essere una nuova estate di rivoluzioni.

Calciomercato Milan, estate di rivoluzioni: “Via Pioli, Romagnoli e Donnarumma”

Con un altro anno senza Champions League, il Milan è costretto a mantenere bassi i suoi costi visto che ancora una volta non avrà le grandi entrate che arrivano dalla massima competizione europea. Per questo potrebbero anche esserci delle cessioni per diminuire il tetto ingaggi e incassare cifre importanti.

A parlare di cosa potrebbe accadere, è il giornalista Roberto Renga ai microfoni di Top Calcio 24. Ecco le sue dichiarazioni: “Nonostante le ultime voci, sappiamo che Stefano Pioli non resterà sulla panchina del Milan nella prossima annata. Dovrebbe essere ceduto Donnarumma e potrebbe partire anche Romagnoli, inseguito dalla Lazio. Dispiace che un grande club vada verso questo ridimensionamento”.

Tre novità importanti che potrebbero sicuramente non far piacere alla tifoseria rossonera, che potrebbe perdere due calciatori importanti per la crescita della squadra.

