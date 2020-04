Coronavirus, rinvio calciomercato e proroga contratti | Comunicato ufficiale FIFA!

Dalla FIFA iniziano ad arrivare le linee guida per affrontare l’emergenza Coronavirus che sta condizionando il calcio.

L’emergenza Coronavirus ha di fatto bloccato il mondo del calcio. Una situazione senza precedenti che porta ad inevitabili conseguenze. Nonostante manchino certezze sulla fine della pandemia la FIFA prepara direttive e indicazioni far fronte all’emergenza di queste settimane. In consultazione con diverse parti interessate attraverso una task force presieduta dal vicepresidente della FIFA e presidente del comitato delle parti interessate, Vittorio Montagliani, sono state tracciate alcune linee guida. Si tratta di una serie di principi è stata concordata all’unanimità dalla task force ed approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA oggi.

Coronavirus, UFFICIALE: le linee guida della FIFA

Prima di tutto i contratti in scadenza con la FIFA che stabilisce che bisogna “estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica“. Lo stesso principio si applicherà ai “contratti il cui inizio era previsto all’inizio della prossima stagione. L’entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell’annata calcistica”.

La stessa FIFA inoltre raccomanda di trovare “accordi e soluzioni sui contratti in essere durante il periodo di sosta forzata dei campionati, tenendo in considerazione gli aspetti di ogni situazione, le misure dei singoli governi a favore di club e giocatori, la possibilità di sospendere o ridurre gli stipendi”. In caso di mancata intesa interverrà la stessa FIFA: “un autentico e provato tentativo da parte delle società di trovare un accordo con i giocatori; la situazione economica del club; la proporzionalità degli adeguamenti ai contratti dei giocatori; il reddito netto dei giocatori dopo la rivisitazione dei contratti e la parità di trattamento nei confronti dei calciatori”.

Infine sul calciomercato: “sarà flessibile e consentirà di posticipare le finestre di mercato tra la fine della stagione corrente e l’inizio della prossima. Inoltre cercherà di assicurare, laddove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto svolgimento delle competizioni per far sì che i risultati sportivi non vengano ingiustamente alterati”.

