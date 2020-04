Calciomercato Inter, suggestione Adama Traore | Cifre da urlo!

Inter, per l’esterno spunta l’idea dalla Premier League con Adama Traore del Wolverhampton, ma la richiesta degli inglesi è molto elevata.

A caccia di rinforzi per la prossima stagione, l’Inter studia un colpo per l’esterno. Serve trovare un erede di Ashley Young, il cui impatto in nerazzurro è stato decisamente positivo. Per Victor Moses sarà decisivo il finale di stagione, dove dovrà convincere Conte e la dirigenza per un eventuale riscatto. Intanto però spunta una nuova pista dalla Premier League.

Calciomercato Inter, pista Traore per l’esterno

In Premier League il Wolverhampton si sta rivelando come una delle outsider del torneo. La squadra di Nuno Espirito Santo, che sta disputando anche un ottimo cammino in Europa League, vede nel proprio organico tanti giocatori che sono finiti nel mirino delle big. Tra questi c’è anche Adama Traore.

Lo spagnolo di origini maliane, che fa della forza fisica e di una disarmante velocità le sue armi migliori, è finito nel mirino di tanti club. Il Barcellona, club in cui il giocatore è cresciuto, da tempo riflette sul riportarlo a casa. Su di lui, sottolinea ‘Football Insider’, avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool. Anche l’Inter lo sta monitorando e il suo profilo potrebbe essere un’idea per la prossima stagione. Traore, che ha iniziato la stagione come esterno di centrocampo, ha poi scalato di posizione nel 3-4-3 di Espirito Santo, avanzando il proprio raggio di azione e mettendo in mostra le sue qualità. Con Conte dunque tornerebbe nel ruolo originario.

La pista però non è affatto semplice. Il Wolverhampton vorrebbe infatti ricavare dalla cessione del giocatore 80 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto alta, con l’Inter che dovrà fare in modo di abbassare le pretese del club inglese.

