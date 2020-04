Calciomercato Inter, assalto da Madrid per l’obiettivo nerazzurro

L’Inter pensa a rinforzarsi a partire dalla prossima stagione con nuovi innesti di valore provenienti dal Sudamerica: pressing del Real Madrid

L’Inter non si ferma. Il club nerazzurro starebbe a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte con acquisti anche di prospettiva. Nei giorni scorsi lo stesso vice-presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha elogiato in particolar modo il difensore del River Plate Martinez Quarta ai microfoni di Radio Continental: “Giocatore molto interessante”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Mourinho all’assalto: maxi operazione

Calciomercato Inter, il Real Madrid su Martinez Quarta

Il Real Madrid punterà così a rinforzare il reparto difensivo con innesti di valore, ma dalla giovane età. Il profilo di Lucas Martínez Quarta sarebbe finito nel radar del presidente Florentino Perez come svelato dal portale spagnolo fichajes.com.

Classe 1996, il centrale argentino ha collezionato finora 1.738 minuti con un assist vincente e potrebbe sbarcare in Europa in vista della prossima stagione. Il suo profilo piace alle big, tra cui Inter e Manchester City con Guardiola sempre un ammiratore di centrali forti in fase di impostazione.

L’Inter non molla la presa e cercherà di avere la meglio in vista della prossima stagione, ma attenzione sempre alla pista che porta al Real.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno Thiago Silva: l’annuncio del brasiliano

Milan, anticipo sull’Inter: l’affare da Madrid