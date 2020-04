Calciomercato Serie A, futuro Rakitic | Indizio sui social

Le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona sono destinate a separarsi la prossima estate. In Italia piace a molte squadre ma occhio al grande ritorno.

Le big di Serie A pongono come sempre la propria attenzione anche sul mercato internazionale e sulle migliori occasioni in giro per l'Europa. Un affare low cost potrebbe essere Ivan Rakitic, per il quale si preannuncia l'ennesima soap opera riguardante il suo futuro, ora più che mai lontano da Barcellona. Già nelle ultime sessioni il croato è stato accostato a Inter e soprattutto Juventus, salvo poi restare al Barça. Il suo contratto scade nel giugno 2021, per i catalani questa è l'ultima occasione per monetizzare la sua cessione, motivo per cui vanno a caccia di acquirenti interessati.

Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic in partenza: occhio al Siviglia

Inter, Juventus e Milan sono le società italiane in prima fila, pronte a sferrare l’offensiva per il centrocampista croato. Il catalano ‘Sport’ fa inoltre il punto della situazione evidenziando come Rakitic ha già respinto offerte provenienti dall’Italia e le porte del PSG sembrano essere ora chiuse.

Il regista del Barça vorrebbe infatti concludere la propria carriera al Siviglia, suo ex club. Una situazione che infastidisce i catalani in quanto la proposta degli andalusi è certamente inferiore alla concorrenza. Intanto un nuovo indizio sull’affinità tra Rakitic e il club biancorosso arriva direttamente dai social con il numero 4 blaugrana che facendo una selezione dei migliori momenti della sua carriera ha piazzato al terzo posto la finale UEFA 2014 contro il Benfica. Un vero e proprio assist colto perfettamente dal Siviglia che ha ripostato il tutto con il messaggio: “Bei ricordi, vero Ivan?”.

