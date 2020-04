Calciomercato Juventus, pericolo Atletico | Occhi in casa bianconera

In casa Juventus si pensa anche alle cessioni. L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone avrebbe messo gli occhi su un talento bianconero.

La Juventus inizia già a pensare con forza alla prossima campagna acquisti che potrebbe segnare un forte cambiamento nella rosa di Maurizio Sarri. Acquisti, ma anche cessioni importanti per Paratici e soci che dovranno valutare, tra gli altri, anche il futuro di Federico Bernardeschi, che non ha di certo vissuto una grandissima stagione. Il classe ’94 di Carrara arrivato come un talento da far esplodere non è mai riuscito a rispettare le attese tanto da finire quasi nel dimenticatoio sotto la gestione Sarri. Scampoli di partita e occasioni sciupate per l’ex Fiorentina che in estate potrebbe persino lasciare la ‘Vecchia Signora’. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso l’addio: nel mirino di Simeone

A meno di un cambio di guida tecnica difficilmente Bernardeschi tornerà centrale nel progetto della Juventus, che valuterà dunque eventuali proposte. La chance giusta potrebbe arrivare dalla Spagna dove avrebbe posato gli occhi su di lui addirittura il ‘Cholo’ Simeone. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ l’Atletico Madrid sarebbe infatti interessato all’ex Fiorentina che è chiuso in attacco dalla folta concorrenza, mentre a centrocampo è già stato acquistato un calciatore con caratteristiche simili come Kulusevski.

Stando alla testata iberica il tecnico argentino gradirebbe la capacità del classe 1994 di disimpegnarsi in più ruoli. In caso di partenza la Juventus partirebbe da una valutazione di 40 milioni di euro, anche se per ‘Don Balon’ non è da escludere che l’affare possa chiudersi sui 30.

