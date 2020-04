Juventus, clausola stracciata: 100 milioni | Paratici ha il via libera

Il Manchester City potrebbe fiondarsi su Haaland. Con il norvegese alla corte di Guardiola probabile partenza per Gabriel Jesus, oggetto dei desideri della Juve

Erling Haaland continua ad essere il desiderio delle big d’Europa nonostante il recente trasferimento nella finestra di gennaio al Borussia Dortmund. Il giovane centravanti si è legato fino al 2024 al club di Bundesliga, che ha sborsato 20 milioni di euro più laute commissioni all’agente Raiola e alla famiglia per strapparlo al Salisburgo.

Il norvegese percepirà un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno e nel contratto con i tedeschi è presente anche una clausola fissata a 75 milioni di euro, che può essere esercitata non prima del 2021. La Juventus resta attenta agli scenari sul giocatore, anche se Manchester United e soprattutto Real Madrid sarebbero le due società più agguerrite nella corsa al bomber classe 2000.

Calciomercato Juventus, Haaland da Guardiola libera Gabriel Jesus

A queste candidate potrebbe però presto aggiungersi pure il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è un estimatore di Haaland e lo avrebbe posto tra i principali obiettivi di mercato per rivoluzionare l’attacco dei ‘Citizens’ per il post Aguero, con l’argentino che può cambiare maglia senza la firma sul rinnovo.

Il sodalizio campione d’Inghilterra per anticipare la concorrenza potrebbe anche pensare di andare oltre la clausola da 75 milioni di euro e offrire un assegno intorno ai 100 milioni per accaparrarsi già questa estate il cartellino di Haaland. L’eventuale sbarco del norvegese alla corte di Guardiola sarebbe un assist indiretto alla Juventus, visto che il City metterebbe probabilmente Gabriel Jesus sul mercato per rientrare nell’investimento. Il nazionale brasiliano è un pallino di Paratici e Sarri, con un’offerta tra i 60 e i 70 milioni che potrebbe soddisfare gli inglesi e avere così il via libera per portarlo a Torino. Haaland nuovamente sulla strada della Juventus, ma stavolta come ‘chiave’ per il colpo Gabriel Jesus.

