Calciomercato Juventus, sfuma un top player | Rinnovo ai dettagli

La Juventus prosegue la sua ricerca del trequartista, ma dalla Germania arrivano brutte notizie: uno dei giocatori seguiti da Paratici è vicino al rinnovo.

La Juventus di Maurizio Sarri ha oscillato fra due moduli: il 4-3-3, con i tre tenori davanti oppure con un esterno ad alta velocità come Douglas Costa e Cuadrado, ed il 4-3-1-2. In questo secondo modulo il tecnico di Bagnoli ha riscontrato una grande difficoltà: all’interno della rosa dei bianconeri non c’è un vero e proprio trequartista. Un problema, peraltro, sollevato anche da Allegri a più riprese. Per questo motivo Fabio Paratici sta scandagliando il mercato alla ricerca di un giocatore che possa dare a Sarri la possibilità di giocare col trequartista. Dalla Germania, però, arrivano notizie negative su questo fronte.

Calciomercato Juventus, Thiago Alcantara si allontana | Rinnovo vicino

Uno dei profili che intrigano maggiormente la Juventus sarebbe Thiago Alcantara. Lo spagnolo classe ’91 sa galleggiare perfettamente fra le linee avversarie, trovando tracce di gioco e assist per gli attaccanti. Inoltre è dotato di una grande tecnica, il che gli permette di giocare anche in spazi intasati e quindi destreggiarsi senza problemi anche da regista nel cuore del centrocampo. Questa versatilità farebbe di Thiago Alcantara un profilo ideale per il gioco di Maurizio Sarri, ma il trasferimento potrebbe complicarsi tremendamente.

Come riportato dal ‘Kicker’, il Bayern Monaco sarebbe molto vicino a trovare l’accordo con Thiago Alcantara per il rinnovo del contratto. Fra il club tedesco ed il giocatore mancherebbero solamente dei dettagli: una distanza che sembra destinata ad essere limata a breve. Il futuro del figlio di Mazinho sembra, così, ancora in Baviera. Servirebbe un miracolo da parte di Paratici per convincere il Bayern a privarsi di uno dei suoi uomini chiave, ma con la conferma di Flick appare ancora più complicato.

