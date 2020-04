Calciomercato Milan, un Big in uscita: è caccia all’erede

Il Milan si guarda intorno in vista del calciomercato estivo che potrebbe rappresentare l’ennesima rivoluzione: un top player rossonero verso la cessione

Una stagione da dimenticare, tra tanti bassi e pochi alti, quella vissuta fino a qualche settimana fa dal Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha faticato a tenere il passo delle prime della classe ed è per questo che, in ottica calciomercato estivo, la dirigenza rossonera potrebbe pensare all’ennesima rivoluzione. In particolar modo in ottica cessioni, un nome illustre sembrerebbe sempre più vicino a salutare Milanello per finanziare le operazioni in entrata: le ultime

Calciomercato Milan, intrigo Donnarumma: Juve alla finestra

Dopo un matrimonio fatto di incomprensioni ed amore incondizionato, il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà con ogni probabilità lontano dai colori rossoneri. Il Milan infatti non avrebbe intenzione di accontentare l’estremo difensore sul maxi ingaggio richiesto per rinnovare con il club di Elliott e starebbe pensando alla cessione del classe ’99. Donnarumma, dal suo canto, è da sempre tifosissimo del ‘Diavolo‘ ma di fronte ad una grande offerta difficilmente si opporrà alla cessione. Rimane in ballo la Juventus, tra i club maggiormente interessati al talento campano.

In vista dell’addio al calcio di Buffon e con Szczesny che compirà a giorni 30 anni, la ‘Vecchia Signora‘ pare decisa a farsi avanti con la dirigenza meneghina. Un divorzio che frutterebbe alle casse del Milan un tesoretto da reinvestire in buona parte per l’erede di Gigio dalla stagione 2020/21. La caccia al futuro numero uno potrebbe andare ben oltre al probabile ritorno di Pepe Reina. Se lo spagnolo pare destinato a rivestire la maglia del Milan dopo il prestito all’Aston Villa, la dirigenza rossonera non vuole farsi cogliere impreparata e punta tre nomi.

Milan, post Donnarumma | I nomi sul taccuino

Il primo, già sondato negli scorsi mesi, è il sorprendente Juan Musso dell’Udinese. L’argentino piace a tutte le Big italiane e non solo e non sarà semplice strapparlo alla famiglia Pozzo che spera in un’asta al rialzo per il gioiello ex Racing. Una pista altrettanto complessa porta a Luis Maximiano, estremo difensore dello Sporting CP seguitissimo anche dal Real Madrid. La terza suggestione nasce in Serie A, con i dirigenti milanisti fortemente interessati a Strakosha della Lazio. Il sorprendente cammino della squadra di Inzaghi non ha lasciato indifferente il Milan che potrebbe parlarne con il presidente Lotito, alla riapertura del mercato la prossima estate. L’albanese rappresenterebbe un profilo già esperto nonostante i 25 anni, con ancora ampi margini di miglioramento ed una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. Pare destinato al rientro anche Plizzari che dopo l’esperienza Livorno, completerebbe la batteria di portieri a disposizione di Pioli.

S.C.