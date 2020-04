Calciomercato Milan, dietrofront Ibrahimovic | E può tornare il grande ex!

A causa dell’emergenza Coronavirus ora c’è più tempo per pensare al proprio futuro: Ibrahimovic a sorpresa cambia idea in vista della prossima stagione

Resta o vado via? In questi giorni frenetici a causa dell’emergenza Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando con calma al suo futuro direttamente dalla sua villa in Svezia. E così dopo il suo ritorno a gennaio al Milan, lo stesso campione svedese avrebbe preso la sua scelta in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Ibra convince Thiago Silva

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Ibra vorrebbe continuare a giocare in Serie A: non lascerà il mondo del calcio appendendo le scarpette al chiodo. Il suo obiettivo è quello di vestire ancora per un’altra stagione la maglia rossonera: Ivan Gazidis dovrebbe così avere un nuovo colloquio con il noto agente Mino Raiola visto che il contratto dello svedese scadrà a giugno. Come riportato, inoltre, da Tuttosport, per lui sarebbe pronto sempre un contratto annuale, ma tutto è ancora in dubbio a causa dell’alto ingaggio relativo alla sua età.

Se dovesse esserci la possibilità di continuare con i rossoneri, Ibra potrebbe pensare anche ad una nuova avventura sempre nel campionato italiano con il Napoli, guidato dal suo amico Gennaro Gattuso, sempre in agguato.

E così, nel frattempo, per non perdere altro tempo a disposizione, Ibra starebbe provando a convincere il suo ex compagno proprio al Milan, Thiago Silva, come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”. Il centrale brasiliano del PSG dirà addio al club parigino a giugno e si libererà così a parametro zero: per i rossoneri sarebbe una grande occasione da cogliere al volo per rinforzare il reparto difensivo con un elemento esperto come il sudamericano. E così a Milano ritroverebbe Zlatan Ibrahimovic per riportare il club italiano nuovamente in alto. Di recente l’agente del brasiliano non ha chiuso ad un possibile ritorno in Serie A

Ibrahimovic pensa al suo futuro durante l’emergenza Coronavirus: quale scelta prenderà per la prossima stagione? E Thiago Silva può davvero tornare? Secondo ‘Tuttosport’ al brasiliano, che pensa anche al ricongiungimento col Fluminense, potrebbe venir proposto un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Staremo a vedere.



