Calciomercato Milan, Romagnoli addio | Scambio in Serie A!

Calciomercato Milan, i rossoneri alle prese con il possibile addio di Romagnoli: il club valuta un’operazione in Serie A, i dettagli

Il Milan è alle prese con la definizione degli scenari futuri. Una ennesima rivoluzione si prospetta per il club rossonero, destinato a ripartire con un nuovo progetto. L’amministratore delegato Gazidis sarà il protagonista del nuovo corso, con la società impegnata a ricostruire partendo dai giovani e da una gestione economica sostenibile. Uno dei punti cardine dovrebbe essere l’abbassamento del monte ingaggi, che rischia di vedere molte colonne della squadra salutare. Tra queste, Alessio Romagnoli.

Calciomercato Milan, addio Romagnoli: asse con la Lazio

Il difensore è incerto se rinnovare con il club, con un ingaggio ribassato – al momento, guadagna 3,5 milioni di euro – oppure ricominciare altrove. Sono emersi contatti del suo agente Raiola con la Lazio, squadra per la quale lui ha sempre fatto il tifo. La pista potrebbe rapidamente decollare, il Milan non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui i biancocelesti decidano di affondare.

Un’ipotesi potrebbe riguardare un’operazione congiunta tra le due società. Il Milan starebbe infatti pensando a Luiz Felipe come contropartita. Il difensore è stato una delle note più liete della squadra di Simone Inzaghi, con una grande crescita che lo ha messo nel mirino delle squadre più importanti d’Europa. Ha sondato il terreno anche il Barcellona, Lotito lo valuta circa 40 milioni di euro. L’intenzione sarebbe quella di non cederlo, ma per arrivare a un giocatore del calibro di Romagnoli potrebbe essere un giusto sacrificio.

