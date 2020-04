Calciomercato, Milan gelato | ”Vedo Spalletti in un’altra big”

Calciomercato Milan, torna ad allontanarsi Luciano Spalletti per la panchina: arriva l’annuncio sul futuro del tecnico toscano

Il Milan sta valutando numerose opzioni per il proprio futuro. Tra i punti di discussione principali, c’è quello legato al prossimo allenatore. Pioli è in discussione, l’erede designato sembrava Rangnick, ma l’accordo con il tedesco potrebbe saltare per i dubbi legati all’operatività sul mercato. Ha ripreso così quota la candidatura di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha ancora un contratto con l‘Inter, ma rispetto a dodici mesi fa la buonuscita da versare ai nerazzurri sarebbe molto meno cospicua.

Calciomercato Milan, Pizarro: “Con lui alla Roma? Magari”

Una candidatura, quella di Spalletti al Milan, che però non è realistica secondo un suo fedelissimo. Claudio Pizarro, suo ex giocatore con le maglie di Udinese e Roma, ha infatti spiegato al ‘Corriere dello Sport’: “Non mi sorprenderebbe una sua terza esperienza in giallorosso. Con me come vice? Magari, chi lo sa. Ma sarebbe più giusto che tornassero prima di me Totti e De Rossi“.

Un rapporto, tra Pizarro e Spalletti, che parte da lontano. “Ci siamo conosciuti con me su un lettino dell’infermeria a Udine – ha spiegato – Io ero infortunato, il medico sociale gli disse che per la partita successiva Alberto non avrebbe recuperato. Eravamo in lotta per la salvezza e lui prese seriamente a testate il muro. Ho scelto poi di giocare per la Roma rimanendo impressionato dal pubblico dell’Olimpico. Ma siccome Luciano andando via da Udine aveva litigato con tutti, Pozzo non mi avrebbe mai venduto alla sua squadra. E così ho fatto prima un anno all’Inter, per poi chiedere di essere ceduto alla Roma”.

