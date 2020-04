Calciomercato Inter, Lautaro e Messi insieme | Dichiarazione clamorosa

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre molto incerto. L’argentino sarebbe finito da tempo nel mirino del Barcellona: arriva il consiglio e poi su Messi…

A causa dell’emergenza Coronavirus il tempo si è dilatato. Tutto tace anche sul fronte calciomercato con la mente rivolta soltanto alla possibile ripresa delle varie competizioni. In casa Inter, però, tiene sempre banco la situazione legata al futuro di Lautaro Martinez: resta o andrà via? L’ex leggenda nerazzurra Alessandro Altobelli ha svelato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Lo dissi otto mesi fa, ormai. Lautaro per me vale Neymar. Dico davvero: non ha neppure 23 anni, è giovane, è un talento oltre che un ragazzo serio, è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, ha fatto vedere che razza di giocatore è”.

Poi ha aggiunto: “Capisco gli possa far piacere che lo cerchino i club come il Barcellona. Ma mi sento di dirgli questo: l’Inter oggi è tornato ad essere un club che vuole vincere. E che può farlo, soprattutto. Resti qui, allora, Lautaro. E vinca con l’Inter, perché quello nerazzurro un progetto destinato ad alzare i trofei”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, richiesta choc | “Datecelo gratis”

Calciomercato, Zhang può anche comprare Messi

Il progetto Inter è davvero molto entusiasmante con lo stesso Altobelli che ha rivelato la possibilità del presidente Zhang: “Dico questo: se l’Inter è arrivata a spendere così tanto la scorsa estate per Lukaku vuol dire che Zhang non ha problemi finanziari di alcun tipo. Cosa gli cambia incassare una grande cifra per poi veder partire il suo pezzo forte?”

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Serie A, occasione dal Real Madrid | Rottura con Zidane

Il sogno di Lautaro è quello di condividere il reparto offensivo con il suo connazionale e amico Messi: “L’Inter può permettersi di rinunciare a qualsiasi offerta. E anzi, è in grado di comprare chiunque. Facciamo così: se Lautaro ha voglia di giocare con Messi, perché l’Inter non propone a Leo di venire a giocare a Milano?”.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire i progetti futuri dell’Inter tra acquisti e cessioni eccellenti. Per ora il calciomercato può aspettare per qualche settimana…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, una stella si offre al Real Madrid: ‘colpa’ di Sarri

Calciomercato Juventus, assalto a Pogba: il Real Madrid ha il sostituto