Calciomercato Juventus, il Real Madrid gioca d’anticipo | Scambio fra bomber!

Sul mercato ci sono alcuni giovani stelle sulle quali tutte le big vogliono mettere le mani: il Real Madrid prova ad anticipare la Juventus con uno scambio.

Nel gioco di specchi che è il calciomercato, spesso, è il tempismo a determinare il buon esito di un’operazione: lo sa bene la Juventus, che negli ultimi anni ha concluso trasferimenti importanti. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe continuare questa tradizione positiva e mettere a segno un grande colpo di mercato anche nella prossima estate. A rovinare i piani di Paratici, però, c’è il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, il Real ci prova per Haaland | Offerto Jovic in cambio

La ‘next big thing’ del calcio europeo, in stagione, è certamente Erling Haaland. L’annata del colosso norvegese classe 2000 si è sviluppata su livelli siderali, basta snocciolarne i numeri per averne conferma: sono 40 i goal segnati nelle 33 presenze stagionali. Un ruolino di marcia impressionante, che ha catturato l’interesse di tutti i grandi club, fra cui Juventus e Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Real Madrid potrebbe giocare d’anticipo rispetto alla clausola di 75 milioni di euro presente nel contratto col Borussia Dortmund e valida solamente dal 2021. Le ‘Merengues’, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbero pronte ad offrire uno scambio con Luka Jovic più un conguaglio economico. L’attaccante serbo non è riuscito a replicare nella Liga i fasti della Bundesliga, ma in Germania non si dimenticano della macchina da goal dell’Eintracht Francoforte. Per questo il Borussia Dortmund potrebbe acconsentire all’operazione: riuscirebbero in questo modo a fare una plusvalenza su Haaland dopo appena 6 mesi e ad avere comunque in rosa un attaccante di grande prospettiva. Jovic, infatti, è un classe ’97 e ha ancora enormi margini di crescita. Sull’attaccante serbo c’è, da tempo, anche l’interesse di molti club italiani: Napoli e Milan in testa, ma anche l’Inter osserva la situazione.

La proposta del Real Madrid potrebbe far vacillare il Borussia Dortmund, mentre la Juventus e le altre italiane vedrebbero sfumare due grandi obiettivi per l’attacco.

