Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Colpo in Serie A!

Sempre più incerto il futuro di Donnarumma, il Milan guarda alle alternative: una nuova pista porta in Serie A, più precisamente a Cragno del Cagliari.

Il futuro di Gigio Donnarumma con la maglia del Milan sembra sempre più incerto. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2021 e, complice uno stipendio che sembra risultare davvero troppo elevato per i nuovi standard societari, non sembrano esserci prospettive di rinnovo. Per questo motivo il classe 1999 potrebbe essere ceduto in estate, con tanti club di prestigio che sono sulle sue tracce. Dal Paris Saint-Germain alla Juventus, passando per il Chelsea.

Calciomercato Milan, idea Cragno per la porta

Con Donnarumma sempre più vicino all’addio, il Milan si guarda intorno per cercare l’erede dell’estremo difensore campano. Il club rossonero studia con attenzione diversi profili e tra i papabili ecco spuntare un nuovo nome. Si tratta di Alessio Cragno, classe 1994 del Cagliari.

Il portiere toscano è un profilo gradito all’ambiente rossonero, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’ e potrebbe essere lui il giocatore che difenderà i pali del Milan nella prossima stagione. Cragno, nel giro della nazionale prima di infortunarsi alla spalla, potrebbe vedere nel Milan la grande occasione che potrebbe permettergli di conquistare un posto per Euro 2021. Come suo vice la società sarebbe intenzionata a promuovere Plizzari, classe 2000 attualmente in prestito al Livorno.

Calciomercato Milan, quanti profili per il post-Donnarumma

Cragno si aggiunge così ad un lungo elenco di portieri sondati dal club rossonero come possibili eredi di Gigio Donnarumma. In Serie A piacciono, oltre all’estremo difensore del Cagliari, anche altri profili. In primis Meret, che potrebbe salutare Napoli e poi l’argentino Musso dell’Udinese, nel mirino anche dell’Inter e l’usato sicuro Salvatore Sirigu del Torino.

Ma si guarda anche all’estero. In questo caso i nomi sono quelli di: Kepa Arrizabalaga del Chelsea, che potrebbe rientrare in uno scambio con Donnarumma; Luis Maximiano dello Sporting CP e il brasiliano Ivan del Ponte Preta, nel giro della Seleçao.

