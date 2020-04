Calciomercato Milan, dalla Spagna: possibile scambio con il Barcellona!

Il Milan vuole fare una rivoluzione sul mercato, ma con i pochi fondi a disposizione bisognerà fare di necessità virtù: prove di scambio col Barcellona.

Il Milan del domani riparte da Gazidis: è il dirigente sudafricano, infatti, a dettare la linea da seguire per il futuro. Le indicazioni sono molto chiare, la chiave è acquistare giovani di grande prospettive. Per la rinascita del Milan bisognerà armarsi di pazienza, necessaria per far crescere una nuova generazione di campioni. Il modello da seguire è quello del Borussia Dortmund o del Lipsia e, non a caso, per la panchina piace moltissimo Ralf Rangnick. Sul mercato, però, i soldi sono pochi ed i rossoneri dovranno far fruttare al meglio i talenti che hanno in rosa: vendendoli o inserendoli all’interno di scambi, come potrebbe succedere con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Milan gelato | ”Vedo Spalletti in un’altra big”

Calciomercato Milan, scambio Romagnoli-Umtiti | I dettagli

La stagione del Milan è stata alquanto complicata, con una partenza in salita e una leggera pianura iniziata con l’arrivo di Pioli in panchina. Uno dei punti deboli dei rossoneri è stata la difesa: Romagnoli, che di questa squadra dovrebbe rappresentare un leader, ha avuto grosse difficoltà e ora non è più considerato intoccabile a Milano. Il capitano rossonero ha patito, forse, il fatto di non poter competere per traguardi importanti e potrebbe essere lui stesso a chiedere di essere ceduto a fine stagione. Dalla Spagna, intanto, si ipotizza uno scambio che accontenterebbe tutti.

LEGGI ANCHE >>>Emergenza coronavirus | Ripresa Serie A, Gravina conferma ipotesi clamorosa

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Milan ed il Barcellona potrebbero imbastire uno scambio di difensori fra Romagnoli ed Umtiti. Un’operazione che farebbe felici tutte le parti coinvolte: i rossoneri avrebbero un difensore di grande esperienza, pur essendo un classe ’96, mentre i blaugrana avrebbero un centrale di maggiore solidità da affiancare a Piqué. Romagnoli ritroverebbe, così, quelle motivazioni in più che gli potrebbero permettere di tornare a giocare ai livelli che più lo competono. Un’operazione win-win per tutte le parti coinvolte, insomma.

Il Milan e il Barcellona potrebbero venirsi incontro in un momento difficile a livello economico, con uno scambio alla pari fra Romagnoli ed Umtiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta per il post Higuain | Decisione presa

Coronavirus, comunicato Fiorentina | Pezzella, Vlahovic e Cutrone negativi!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via con scambio | I dettagli