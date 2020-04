Calciomercato Juventus, svolta per il post Higuain | Decisione presa

La Juventus cerca rinforzi in attacco e punta a giovani che stanno dimostrando di essere pronti per una big. Scelto l’obiettivo principale

La Juventus ha vissuto una buona stagione fin qui, nonostante alcune prestazioni poco convincenti soprattutto negli ultimi mesi. In particolare, non sono piaciute le gare di Verona e di Lione in Champions League, ma nel complesso la squadra allenata da Maurizio Sarri è ancora in lotta per tutte le competizioni.

Non si sa ancora se e quando riprenderà questa stagione, in questa lunga pausa che va avanti da ormai un mese la società bianconera sta iniziando a studiare le mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Un reparto che dovrebbe essere modificato è probabilmente l’attacco, dove ci potrebbe essere la partenza di Gonzalo Higuain per attuare un ricambio generazionale.

Calciomercato Juventus, tentativo per Dembele del Lione: concorrenza dalla Premier

Un nome offensivo che potrebbe fare al caso dei bianconeri è stato un rivale proprio nell’andata dell’ottavo di Champions League. Parliamo dell’attaccante del Lione Moussa Dembele, che in Francia sta vivendo una grande stagione e ha attirato l’attenzione dei club più importanti.

Il classe 1996 è una prima punta prolifica e quest’anno ha realizzato ben 22 reti in 42 partite giocate, anche se manca ancora la rete nella massima competizione europea. Come ha dichiarato L’Equipe, il calciatore dovrebbe essere ceduto in estate e potrebbe diventare l’attaccante ideale per la Juventus.

Su di lui, però, ci sono anche gli occhi della Premier League: la Vecchia Signora dovrà battere la concorrenza di squadre come Chelsea e Manchester United.

