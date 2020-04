Coronavirus, la UEFA si sbilancia sul futuro della Serie A | Le Dichiarazioni

La situazione di stallo in cui versano la Serie A e gli altri campionati nazionali potrebbe sbloccarsi presto: il presidente della UEFA è stato chiaro.

Il momento peggiore potrebbe essere passato: il ‘Coronavirus’ continua a fare paura, ma la situazione potrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime settimane, anche in Serie A. La fiducia sulla possibilità di riuscire a portare a termine il campionato arriva direttamente dalla UEFA. L’organo amministrativo con sede a Nyon non è direttamente coinvolto con le decisioni della Federazione italiana ma, in quanto responsabile delle competizioni europee, è costantemente aggiornato. Il presidente Aleksander Ceferin ha voluto spendere parole di speranza per il campionato italiano.

Coronavirus, Ceferin fiducioso: “La Serie A sarà conclusa”

La Serie A potrebbe riuscire a sconfiggere il ‘Coronavirus’. L’iniezione di fiducia arriva direttamente dal presidente della UEFA. Ai microfoni di ‘Ekipa’, Aleksander Ceferin ha dichiarato: “La Serie A verrà conclusa, sono fiducioso ed ottimista. Anche la Liga verrà portata a termine come la Serie A, anche se oggi non posso promettere nulla: tutto dipende dalla situazione di ogni singolo paese”. Un anelito di speranza che rincuora tutti gli appassionati, con la speranza di ricominciare presto con il gioco più bello del mondo.

Un altro campionato a rischio è la Premier League, con il ‘Coronavirus’ che ha ormai invaso il Regno Unito. Il presidente dell’UEFA, però, non cambia idea: “Non vedo come si potrebbe lasciare il Liverpool senza titolo”. Un trofeo che in quel di Liverpool manca da 30 anni, quando ancora si chiamava ‘First Division’. Ceferin, poi, ha rassicurato anche sul versante Champions League: “Dipende certamente dalla pandemia, ma al momento contempliamo in una normale conclusione della competizione. La Champions League si concluderà con le stesse modalità con le quali si sarebbe dovuta svolgere prima della sospensione”.

Una boccata di speranza, insomma, quella offerta dal presidente Aleskander Ceferin: la UEFA è fiduciosa.

