Calciomercato Inter, affare inaspettato | “Trattativa con i nerazzurri!”

Il centrocampista racconta un retroscena del mercato di gennaio, in cui aveva avuto contatti con l’Inter, e non esclude nuove possibilità in futuro

L’Inter sta vivendo una buona stagione dopo un’estate di rivoluzioni, e inizia a pensare già alla prossima annata. Beppe Marotta ha costruito una base importante ma ora i nerazzurri hanno bisogno di crescere ancor di più per provare a ridurre il gap con la Juventus. In campionato, dopo diversi mesi convincenti, sono arrivati dei passi falsi di troppo che hanno portato la compagine allenata da Antonio Conte al terzo posto, alle spalle di una splendida Lazio.

Per questo c’è bisogno di ulteriori modifiche per la prossima annata, per dar manforte alla buona base che è già presente. A gennaio è stato fatto un altro mercato importante grazie all’arrivo di Eriksen, ma c’è un retroscena che riguarda Romulo.

Calciomercato Inter, Romulo: “Il mio agente è in contatto con l’Inter”

Intervenuto in una diretta di Instagram con il giornalista Nicolò Schira, il centrocampista Romulo ha svelato un retroscena riguardante la scorsa sessione di mercato: “C’è stata una trattativa con l’Inter a gennaio. Avevano bisogno di un centrocampista e Marotta mi conosceva bene perché era stato lui, insieme a mister Conte, a volermi alla Juve nel 2014. Io però, purtroppo, non sono mai stato allenato da quest’ultimo e questo è il mio più grande rimpianto, perché lo ritengo il miglior allenatore al mondo. Io avevo scelto la Juve soprattutto per la sua presenza, ma dopo due giorni di ritiro pre-campionato andò via”.

Sul futuro: “Ci sono contatti tra il mio agente Pastorello e l’Inter, a giugno tra l’altro scade il mio contratto. Ho sfiorato già due volte di lavorare con Conte, magari le nostre strade potrebbero nuovamente incrociarsi. Mi piacerebbe andare in un grande club, mai dire mai”.

Dunque, il futuro di Romulo è tutt’altro che deciso e il calciatore sogna un passaggio all’Inter per trovare quello che ritiene il migliore allenatore del mondo.

