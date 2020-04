Calciomercato Roma e Milan, spunta l’occasione dalla Francia

Il calciomercato di Roma e Milan potrebbe portare ad un intreccio nei prossimi mesi: i due club potrebbero tornare alla carica per un comune obiettivo

Il momento di pausa in attesa di ritornare in campo spinge diversi club a programmare la prossima stagione ed i relativi movimenti di mercato. Una sessione estiva di calciomercato, dunque, che potrebbe regalare diverse sorprese a partire da Roma e Milan, pronte a cogliere un’occasione dalla Francia.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Colpo in Serie A!

Calciomercato Milan, anche la Roma su un campione del mondo

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport‘, il futuro di Florian Thauvin sarà con ogni probabilità lontano da Marsiglia. Già prima del caos per l’esplosione del Covid-19, l’esterno campione del mondo stava considerando l’addio al club transalpino a parametro zero. Thauvin, in scadenza nel giugno 2021 con la società francese, è stato accostato in passato a Milan, Roma e Valencia. Al momento, secondo i colleghi francesi, non vi sarebbero passi avanti da parte di nessun club con il Marsiglia che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare l’attuale accordo con il 27enne.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Thauvin, falcidiato dagli infortuni ad inizio stagione, ha messo a segno solo 2 presenze e 20′ sul terreno di gioco. con il ds Zubizarreta che sarebbe intenzionato a metterlo sul mercato già dalla prossima estate. Il Marsiglia infatti non avrebbe intenzione di perdere il calciatore a zero e potrebbe dunque spingere per la cessione a giugno.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Milan, dietrofront Ibrahimovic | E può tornare il grande ex!

Milan e Roma, occasione Thauvin: un fattore fa ben sperare

Un addio ventilato da tempo e che potrebbe consumarsi tra pochi mesi quello tra Florian Thauvin ed il Marsiglia. Il giocatore, cercato da Roma e Milan in passato, potrebbe tornare di moda per giallorossi e rossoneri alle giuste condizioni economiche. Un fattore che potrebbe spingere Thauvin in Serie A è che l’esclusione dei club di Premier League, dopo il fallimento del talento francese con la maglia del Newcastle. Situazione in divenire ma la pista Thauvin potrebbe riaccendersi con la riapertura del mercato: Roma e Milan sulle tracce dell’attaccante del Marsiglia.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Milan, Rangnick può sfumare | Idea Spalletti con l’ex Roma

S.C