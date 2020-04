Calciomercato Milan, super scambio con il Real | Mendes e Raiola in regia

Il Milan è pronto a studiare un super colpo estivo, arrivando a sacrificare un pilastro rossonero nel prossimo calciomercato: il piano della dirigenza meneghina

Il momento di pausa per il calcio italiano non ferma la dirigenza rossonera che lavora già in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club di Elliott è proiettato alla stagione 2020/21 dove l’intenzione primaria sarà quella di risalire la classifica fino al vertice della Serie A. In tal senso, sta balenando nella mente di Maldini e Massara una suggestiva ipotesi per l’attacco della squadra di Pioli: i possibili scenari.

Calciomercato Milan, occhi in casa Real: il piano per il Big

Il Milan torna a guardare in Spagna, in particolar modo in casa Real Madrid. Dopo la soddisfazione per il colpo Theo Hernandez, il ‘Diavolo’ starebbe pensando di bussare nuovamente alla porta di Florentino Perez. Nel mirino ancora una volta James Rodriguez, già accostato la scorsa estate ai rossoneri così come al Napoli dell’ex Ancelotti. Il trequartista colombiano non sta brillando con i ‘Blancos’ e potrebbe quindi finire sul mercato tra poco più di due mesi. Il Milan dovrà fare i conti con il possibile ritorno del Napoli per il gioiello di Zidane ma con una carta in più per convincere Florentino Perez: ‘Gigio’ Donnarumma.

L’estremo difensore milanista è sempre più vicino a dire addio a Milanello nei prossimi mesi vista la difficoltà a trovare un accordo economico per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021. Secondo ‘Diariogol’, il club spagnolo avrebbe tutta l’intenzione di cedere James Rodriguez nella prossima sessione di mercato. L’ex Monaco è considerato una delle ultimissime scelte da Zidane e proprio la ferma volontà dell’allenatore francese dovrebbe determinare l’addio del 28enne di Cucuta.

Milan-James Rodriguez, la decisione di Zidane

La dirigenza madridista sta puntando al napoletano Fabiàn Ruiz per la sessione estiva e Zidane, in tal senso, starebbe spingendo per inserire James nell’affare con il Napoli. Il club di De Laurentiis, però, potrebbe essere quindi scavalcato dalla società di Elliott visti anche gli ottimi rapporti con il procuratore del colombiano, Jorge Mendes. Il potente agente tra gli altri dell’ex rossonero Andrè Silva proverà dunque a piazzare il talento del Real, con il Milan che sembra deciso a dire addio a Donnarumma. Ecco quindi che il portiere classe 1999 pare la pedina ideale per accontentare il Real Madrid.

