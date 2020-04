Calciomercato Inter, Marotta ‘beffato’ | Accordo a un passo!

Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico, l’Inter avrebbe provato l’acquisto di un giocatore di caratura internazionale: nerazzurri beffati!

Lautaro Martinez potrebbe anche lasciare l’Inter al termine della stagione. Il futuro dell’attaccante nerazzurro è sempre in bilico con il Barcellona sempre in pole. A causa dell’emergenza Coronavirus il club blaugrana starebbe già lavorando per il prossimo anno con un colpo sensazionale. Nel mirino dei catalani ci sarebbe anche il campione brasiliano Neymar.

Calciomercato Inter, addio Werner: ad un passo dal Liverpool

Timo Werner (Getty Images)Come svelato dal tabloid “Daily Mirror”, poi riportato dall’edizione di Sport, l’Inter avrebbe così provato l’acquisto dell’attaccante tedesco del Lipsia, Timo Werner, autore di ben 26 reti in questa stagione. Il giocatore, però, sarebbe ad un passo dal Liverpool con i nerazzurri che sarebbero stati beffati dai “Reds”. Così i vari sondaggi delle ultime settimane da parte dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, non sarebbero andati a buon fine.

In caso di addio di Lautaro Martinez lo stesso club milanese dovrebbe trovare così una pedina importante per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

L’Inter dovrebbe così pensare alla strategia giusta se dovesse dire addio l’attaccante argentino.

