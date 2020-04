Inter, intrigo di mercato fra conferme e smentite | ‘Colpa’ di Renzi!

Ieri sera è rimbalzata una clamorosa notizia di mercato riguardante l’Inter, lo spunto sarebbe arrivato direttamente da Renzi: la vicenda completa.

Molte notizie sul calciomercato partono dalle rivelazioni di alcuni protagonisti, ma in questo caso la ‘gola profonda’ avrebbe del clamoroso perché si tratta di Matteo Renzi. L’ex premier italiano, nel corso di una diretta ‘Instagram’ con il direttore del ‘TG La 7’ Enrico Mentana, avrebbe rivelato il destino di Federico Chiesa. L’esterno viola classe ’97 sarebbe destinato all’Inter. Una rivelazione clamorosa, la cui veridicità è stata poi smentita dallo stesso Renzi.

Calciomercato, Chiesa all’Inter | La smentita di Renzi

L’acquisto di Federico Chiesa da parte dell’Inter sarebbe uno dei trasferimenti più importanti del prossimo mercato, anche in chiave Nazionale. Nella giornata di oggi, però, non si è fatta attendere la smentita da parte dell’ufficio stampa di Matteo Renzi: “Smentire fake news si è trasformato in un impegno a tempo pieno. Nel corso della diretta Instagram con Mentana, il commento di un lettore ha accostato Chiesa all’Inter e Renzi ha preso subito le distanze dicendo che non si scherza su questi temi”.

Il leader di ‘Italia Viva’ ha confermato ancora una volta la propria fede calcistica per la Fiorentina e non ha mai accostato Chiesa ai nerazzurri. Il futuro del ‘figlio di Enrico’ sembra essere più saldo che mai: anche l’anno prossimo dovrebbe vestire la maglia viola. Per l’Inter, quella di Federico Chiesa, rischia di rimanere solamente una bellissima suggestione per il prossimo anno.

