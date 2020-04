Calciomercato Inter, clamoroso ritorno: Marotta fiuta l’affare

Il calciomercato nerazzurro potrebbe vedere, in estate, il ritorno di una vecchia conoscenza in casa Inter: il piano di Marotta per accontentare Conte

L’Inter di Antonio Conte attende il possibile ritorno in campo dopo il necessario stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Il calcio italiano potrebbe quindi ripartire nelle prossime settimane: in tal senso, però, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare all’allenatore pugliese, nel calciomercato estivo, gli innesti ideale per il definitivo salto di qualità sia in Italia che in Europa.

Calciomercato Inter, caccia al Big per la fascia: i nomi in ballo

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, il primo nome che starebbe solleticando le fantasie di Marotta per rinforzare la difesa di Conte è quello di Joao Cancelo. Il portoghese sarebbe il profilo perfetto per dare nuova linfa alla corsia di destra e, visto l’impatto negativo con il City di Guardiola, un ritorno in nerazzurro è tutt’altro che da escludere. Occhio però all’eventuale rilancio del tecnico dei ‘Citizens’ che potrebbe chiedere due profili da tempo nel mirino del club inglese: Skriniar e Bastoni.

In tal senso, però, non mancherebbero le alternative a Cancelo. Il futuro addio di Lautaro Martinez potrebbe portare nella Milano nerazzurra uno tra Firpo e Semedo, con il Barcellona evidentemente pronto a fare follie per strappare la punta argentina al club di Steven Zhang.

La dirigenza di Viale della Liberazione pare dunque avere le idee chiarissime per il mercato che verrà, con Conte evidentemente poco soddisfatto del lavoro dei suoi esterni in questa tribolata stagione. In avanti restano vivi i pensieri riguardanti Federico Chiesa che, già corteggiatissimo anche dalla Juventus, potrebbe lasciare Firenze in estate.

