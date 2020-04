Calciomercato Juventus, occasione dalla Germania | C’è anche il Napoli

Occasione dalla Germania per il centrocampo di Juventus e Napoli: Tolisso sempre più in uscita dal Bayern Monaco, ma non mancano le rivali.

Il Bayern Monaco ha recentemente annunciato il rinnovo di Hansi Flick. Il tecnico, subentrato a Kovac a stagione in corso, si è conquistato la riconferma e ha prolungato il proprio accordo con i bavaresi sino al 2023. Nei piani di Flick non sembra però rientrare Corentin Tolisso, centrocampista francese, che in estate potrebbe lasciare la Baviera.

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per Tolisso

Arrivato a Monaco nell’estate 2017 per oltre 40 milioni di euro, Tolisso sta decisamente trovando poco spazio nel corso della stagione. In Bundesliga ha fino ad ora totalizzato solo 13 presenze. Per questo motivo il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Germania.

E come riferisce l’emittente transalpina ‘Footmercato’, i club interessati al giocatore di origini togolesi sarebbero davvero tanti. E anche dalla Serie A viene aguzzata la vista. In particolare ci sarebbe la Juventus, che con il Bayern Monaco ha un ottimo rapporto, che sarebbe pronta a sfruttare l’occasione. Oltre ai bianconeri però, il centrocampista transalpino piace molto anche al Napoli, con la dirigenza azzurra che starebbe pensando di portarlo a disposizione di Gattuso.

Oltre a Napoli e Juventus, Tolisso piace però anche a tanti altri club. Dall’Arsenal al Manchester United fino all’Atletico Madrid sono pronti a sfruttare l’occasione, visto che la richiesta per il giocatore francese sarà certamente inferiore rispetto ai 40 milioni di euro spesi dai bavaresi.

